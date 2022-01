Angelo Maria Perrino torna a Ore14 ospite di Milo Infante martedì 11 gennaio

A Ore 14 torna ospite il direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino

Angelo Maria Perrino torna ospite di Milo Infante oggi 11 gennaio. Dopo la pausa natalizia, ha riaperto il salotto di Ore 14, in cui il direttore di Affaritaliani.it discuterà con gli altri ospiti dei fatti di cronaca più attuali. Ore 14 è infatti la striscia quotidiana di informazione e approfondimento, attualità, cronaca e inchieste condotta da Milo Infante dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 15.15 su Rai 2.

Partendo dal fatto del giorno, la trasmissione accende un faro sui principali avvenimenti grazie agli inviati e ai collegamenti in diretta su tutto il territorio nazionale che racconteranno le notizie in tempo reale, arricchiti dalle opinioni degli ospiti in studio e in collegamento.