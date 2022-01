È Liliana Resinovich la donna trovata morta: riconosciuta da fratello e marito

Trieste, è ufficiale: la donna trovata morta in due sacchi è Liliana Resinovich

Sebastiano Visintin, il marito di Liliana Resinovich, la 62enne scomparsa nel nulla il 14 dicembre scorso, è stato chiamato in questura per il riconoscimento fotografico del corpo trovato in due sacchi neri in un'area boschiva del parco dell'ex ospedale psichiatrico di San Giovanni a Trieste e ha rinconosciuto il corpo come quello della moglie.

A confermare il riconoscimento fotografico è stato anche il fratello della vittima, Sergio Resinovich, come riporta il quotidiano Il Piccolo. Nel pomeriggio di oggi martedì 11 gennaio verrà effettuata l'autopsia sul corpo di Liliana per approfondire e accertare le dinamiche e le cause della morte.