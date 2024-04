Annalisa conquista il mondo: Sinceramente è in classifica in 6 Paesi stranieri

Il successo di “Sinceramente”, by Annalisa non si ferma. Dopo il terzo posto all’ultimo Festival di Sanremo dietro al duo Angelina Mango-Geolier, il brano ha spopolato ovunque. Ottenendo un successo clamoroso. Doppio Disco di Platino (arrivato dopo sole sei settimane dall'uscita, mentre “Mon Amour” è a quota 5), quinto brano più passato dalle radio.

Ma il fenomeno Annalisa-Sinceramente va oltre i numeri e le statistiche. Basti pensare che gli ultras stanno trasformando la canzone in coro negli stadi di calcio della Serie A, mentre in piazza a Roma è stato intonato persino dalla banda della Polizia di Stato. Senza dimenticare 'Sinceramente' remix fatto con Bob Sinclair.

Sinceramente di Annalisa. Video ufficiale



La canzone di Annalisa però sta andando forte anche al di fuori dell'Italia. Sinceramente infatti è entrato nelle classifiche di sei paesi esteri. Su Shazam infatti è 22esima in Romania, 30esima in Bulgaria, 63esima in Croazia, 131esima in Svizzera e 181esima in Francia. Sul fronte Apple Music, ha guardagnato la 58esima posizione in Tagikistan.

Annalisa, Fedez e Articolo 31: “Disco Paradise” è “Disco d’Oro” in Polonia

Annalisa che, assieme a Fedez e gli Articolo 31, ha recentemente conquistato il Disco d'Oro in Polonia (per il superamento delle 25.000 copie vendute nel paese) con la canzone “Disco Paradise” pubblicata nel maggio 2023.