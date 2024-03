Annalisa, Sinceramente remix con Bob Sinclair uscita: è super dance. Ascoltala

Annalisa, Sinceramente remix con Bob Sinclair è uscita

Annalisa aveva anticipato l'uscita di 'Sinceramente' remix postando il video in cui la si vedeva a Parigi negli studi di Bob Sinclair, mentre i due preparavano la nuova versione del brano che si è classificato al terzo posto di Sanremo 2024 e, soprattutto, sta spopolando (doppio Disco di Platino in sole sei settimane, mentre “Mon Amour” è a quota 5). E, poche ore dopo, il risultato del lavoro realizzato dal duo Annalisa-Bob Sinclair è stato pubblicato.

Annalisa-Bob Sinclair, Sinceramente remix. Ascoltala





Senza dimenticare che in questi ultimi giorni uscita anche la versione italo francese di Sinceramente (con Olivia Stone).

Annalisa, Sinceramente e non solo: numeri da record

Per Annalisa è un momento di grandi soddisfazioni lavorative: con tre singoli nella Top 100 e cinque nella Top 200, oltre che nella classifica ufficiale singoli Fimi/Gfk, è l’artista femminile più ascoltata su Spotify e la prima donna ad entrare nella classifica globale di Billboard USA nella top 100.

Annalisa, tour e madrina del Roma Pride 2024

E la primavera di Annalisa - che sarà madrina del Roma Pride 2024 (Sinceramente sarà l’inno della manifestazione che quest’anno compie 30 anni) - si annuncia caldissima per la cantante ligure. In partenza un tour denso di grandi appunamenti: il 6 aprile tornerà sui palchi dei palazzetti per il 'Tutti nel vortice Palasport'. Firenze, Milano, Bari, Napoli, Roma e Padova sono già sold out, a maggio poi ci sarà la tappa all’Arena di Verona con due appuntamenti il 14 maggio (tutto esaurito) e il 20 maggio.

Annalisa, le date del tour Tutti nel vortice Palasport

6 aprile 2024 FIRENZE – Nelson Mandela Forum SOLD OUT

8 aprile 2024 TORINO – Inalpi Arena

10 aprile 2024 MILANO – Forum (Assago) SOLD OUT

12 aprile 2024 BARI – Palaflorio SOLD OUT

13 aprile 2024 NAPOLI – Palapartenope SOLD OUT

17 aprile 2024 BOLOGNA – Unipol Arena

21 aprile 2024 ROMA – Palazzo dello Sport SOLD OUT

24 aprile 2024 PADOVA – Kione Arena SOLD OUT

29 aprile 2024 MILANO – Forum (Assago)

16 giugno ANNONE DI BRIANZA (LC) – NAMELESS FESTIVAL

21 giugno BELLINZONA – CASTLE ON AIR

26 giugno FERRARA – FERRARA SUMMER FESTIVAL

06 luglio CATTOLICA (RN) – ARENA REGINA

12 luglio MAROSTICA (VI) – MAROSTICA SUMMER FESTIVAL

17 luglio GENOVA – LIVE IN GENOVA FESTIVAL

26 luglio CATANIA – VILLA BELLINI

27 luglio PALERMO – CANTIERI CULTURALI ZISA

02 agosto FORTE DEI MARMI (LU) – VILLA BERTELLI

06 agosto GALLIPOLI (LE) – PARCO GONDAR

08 agosto PESCARA – ZOO MUSIC FEST

10 agosto BAIA DOMIZIA (CE) – ARENA DEI PINI

12 agosto ROCCELLA JONICA (RC) – ROCCELLA SUMMER FESTIVAL

17 agosto OLBIA – RED VALLEY FESTIVAL