Annalisa, Sinceramente in francese. Guarda il video e leggi il testo

Sinceramene, "French Version": video e testo



Annalisa ha pubblicato la "French Version" di Sinceramente, in collaborazione con l'artista belga Olivia Stone. Annalisa, dopo la versione spagnola di Sinceramente cantana a Sanremo 2024, sfonda a livello internazionale con la propria musica, che si sarebbe potuto sposare con la sua partecipazione all'Eurovision Song Contest 2024.



Nel frattempo, la canzone è stata appena certificata doppio disco di platino e lo scorso 7 marzo l'artista è volata negli Stati Uniti, esattamente a Los Angeles, per ricevere il premio Global Force ai Billboard Women in Music Awards, dato alle principali artiste capaci di lasciare il segno nella musica internazionale e di essere d'ispirazione per le giovani generazioni. Lo scrive il sito internet www.fanpage.it.



IL VIDEO: ASCOLTA SINCERAMENTE DI ANNALISA IN FRANCESE



Il testo di Sinceramente (French Version)

(Na, na-na, na-na)

(Na-na-na-na-na, na-na, na-na)

(Na-na-na-na-na, na-na, na-na)

(Na-na-na-na-na, na-na, na-na)

Mi sveglio ed è passata solo un'ora

Non mi addormenterò

Ancora otto lune nere e tu la nona

Je n’ai pas mérité ça

Dis moi ce que tu attends de moi

De cet amour véritable

Il y a plus l'étincelle

Pourtant je sens que çà brule au fond de moi

Je t'aimais tant que ça

Ah, pourquoi çà fait si mal?

C’est comme mourir un peu

A petit feu

Sinceramente quando, quando, quando, quando piango

Anche se a volte mi nascondo

Non mi sogno di tagliarmi le vene

J'perds le tempo

J'perds le tempo

J'perds mes repères

Et juste à cause d'un mégalo

Toute ma vie tombe à l'eau

E mi piace quando, quando, quando, quando piango

E anche se poi cadesse il mondo

Non mi sogno di morire di sete

J'perds le tempo

Moi je t'aime trop

Je t’ai dans la peau

Et appart me griffer jusqu’aux os

Je vois pas ce que je peux faire d'autre

Sinceramente

Sinceramente

Si tu m’as aimé

Sinceramente tua



Il y a que toi

Qui écrases des cigarettes

Sur mon corp fait de soie

Laisse moi sombrer là

Et revenir jusqu'à toi

Quand j'ôterai mes

Je quitterai ton sillage

Sinceramente quando, quando, quando, quando piango

Anche se a volte mi nascondo

Non mi sogno di tagliarmi le vene

J'perds le tempo

J’perds le tempo

J'perds mes repères

Et juste à cause d'un mégalo

Toute ma vie tombe à l'eau

E mi piace quando, quando, quando, quando piango

E anche se poi cadesse il mondo

Non mi sogno di morire di sete

J'perds le tempo

Moi je t'aime trop

Je t'ai dans la peau

Et appart me griffer jusqu'aux os

Je vois pas ce que je peux faire d'autre

Sinceramente

Sinceramente

Si tu m'as aimé

Sinceramente tua



Ma sono solo parole e dopo il vuoto

Sono bagliori, non è oro

Sinceramente quando, quando, quando, quando piango

Anche se a volte mi nascondo

Non mi sogno di tagliarmi le vene

J'perds le tempo

J'perds le tempo

J'perds mes repères

Et juste à cause d'un mégalo

Toute ma vie tombe à l'eau

Sinceramente

Dis moi je t'aime sans coup bas

Dis moi je t'aime sans coup bas

Sinceramente tua



Quando, quando, quando, quando

Quand j'étais mal dans ma peau

Quando, quando, quando, quando

Sai già che è tanto

Se ti mando, mando, mando, mando

C'è scritto sul finale: "Sinceramente tua"