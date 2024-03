Annalisa, madrina del "Roma Pride" e "Sinceramente' remix con Bob Sinclair

Annalisa e Bob Sinclar, “Sinceramente” ora arriva in versione remix

L'onda lunga del successo di Sinceramente non si ferma: il terzo posto a Sanremo 2024 (dietro al duo Angelina Mango-Geolier) è stato solo l'antipasto. La canzone di Annalisa continua a dominare nelle classifiche d'ascolto, ha conquistato il doppio disco di platino in sole sei settimane (mentre 'Mon amour' è a quota 5) e, in vista di un'estate dance, potrebbe rilanciare la sua corsa sotto una nuova forma.

La cantante ligure infatti è volata a Parigi per lavorare con Bob Sinclar per la versione remix della canzone. I due artisti si sono incontrati nello studio del dj (protagonista anche lui all'ultimo Festival quando si è esibito come ospite in un set ospitato dalla Costa Smeralda).

Annalisa va da Bob Sinclair: "Cosa ne pensi di 'Sinceramente'? Se vuoi puoi fare un remix!"

Annalisa e Bob Sinclair hanno pubblicato un video su Instagram che racconta il lavoro in corso per 'Sinceramente' remix. Il dj accompagna la cantante negli uffici della sua etichetta discografica, la Yellow Productions, fino al suo studio dove "faccio la mia musica da venti anni". Bob chiede ad Annalisa: "Quindi, perché sei qui?". E lei: "Sono qui perché... cosa ne pensi di 'Sinceramente'? Se vuoi puoi fare un remix!". "Ok, un remix per la regina!", la risposta di Sinclair. Poi i due si mettono a lavorare...

Non resta che attendere l'uscita della versione finale che avverrà venerdì 29 marzo.

Annalisa e Bob Sinclair, 'Sinceramente' in versione remix: i due artisti al lavoro





Annalisa madrina del Roma Pride e Sinceramente inno della manifestazione

Un nuovo appuntamento la vedrà protagonista a giugno, Annalisa sarà la madrina del Roma Pride e la sua ultima canzone sarà anche l’inno della manifestazione che quest’anno compie 30 anni.

Annalisa regina di Spotify e Billboard USA

Con tre singoli nella Top 100 e cinque nella Top 200, oltre che nella classifica ufficiale singoli Fimi/Gfk, Annalisa è l’artista femminile più ascoltata su Spotify e la prima donna ad entrare nella classifica globale di Billboard USA nella top 100.

