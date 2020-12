Ascolti tv: Affaritaliani a Unomattina in Famiglia: domenica da record al 25%

Ascolti tv, la domenica di Affari Italiani vola al 25% con Unomattina in Famiglia

La domenica di Affari italiani a Unomattina in famiglia fa il record e schizza verso il 25 per cento, top share di Rai 1.

Domenica da incorniciare per Unomattina in famiglia che porta a casa ancora una volta il top share di tutta Rai 1 cioè l'ascolto più alto dell'intera domenica della rete ammiraglia schizzando poco sotto il 25 per cento.





Tiberio Timperi e Monica Setta passano dall'informazione all'intrattenimento lieve ma intelligente, ironico, perfettamente in contest con il momento pandemico di forte criticità in Italia. Ieri, ospite il direttore di Affari italiani Angelo Perrino, Unomattina in famiglia si è aperto con la consueta rubrica di economica "Quadrare i conti" dedicata alla spiegazione del decreto Ristori Quater.

E il linguaggio semplice ma rigoroso ha convinto tantissimi telespettatori facendo lievitare lo spazio di parecchi punti di share. Nel dettaglio uno mattina in famiglia totalizza il 24.5 nella seconda parte con 1.953 mila teste. Ottimo risultato anche in rapporto alla domenica corrispondente del 2019 (edizione record) che si era fermata a 1.759 Mila telespettatori in cifra assoluta .