Ascolti TV, Amici domina ancora la prima serata. 1,5 milioni per il Concertone

Ieri, sabato 1 maggio, le Reti Mediaset si sono aggiudicate prima e seconda serata con, rispettivamente, 9.070.000 spettatori totali (38.27% di share sul pubblico attivo) e 6.265.000 spettatori totali (47.01% di share sul pubblico attivo). lo comunica la rete in una nota. Canale 5 è la rete più seguita in prima, seconda serata e 24 ore con, rispettivamente, 4.772.000 spettatori totali (21.67% di share sul pubblico attivo), 3.734.000 spettatori totali (29.36% di share sul pubblico attivo) e 1.980.000 spettatori totali (18.17% di share sul pubblico attivo). Il TG5 delle ore 20.00 è al vertice dell'informazione sul pubblico attivo con il 20.49% di share e 4.122.000 spettatori totali.

L'edizione delle ore 13.00 è la più vista con 3.037.000 spettatori totali e il 18.63% di share attiva. Da segnalare in particolare: su Canale 5, ''Striscia la Notizia'' raggiunge 4.121.000 spettatori totali ed è programma più visto dell'access prime-time sul pubblico attivo con il 19.43% di share attiva; a seguire, ''Amici'' domina la serata con 5.181.000 spettatori e il 25.75% di share individui (28.49% sul pubblico attivo e 42% sui giovani 15-24 anni), con picchi di oltre il 41% di share attiva; - in day-time e preserale: ''Verissimo Primo Maggio'' leader di fascia con 2.117.000 spettatori totali e share del 14.76% (share del 13.85% sul target commerciale); la seconda parte di ''Verissimo Primo Maggio '' registra 2.024.000 spettatori totali, share del 12.86% (share del 12.30% sul target commerciale); ''Avanti un altro!'': leader di fascia sul pubblico attivo con il 16.69% di share e 2.969.000 spettatori totali; su Italia 1, in prime-time, il film ''Madagascar'' ottiene 1.105.000 spettatori; su Retequattro, in access prime-time, ''Stasera Italia Weekend'' informa: 1° parte, 1.110.000 spettatori totali; 2° parte, 1.029.000 spettatori totali; a seguire il film ''Il compagno di Don Camillo '' appassiona 1.326.000 spettatori totali, 5.56% di share. Relativamente ai canali tematici: 20, rete tematica più vista della prima serata.

Il film ''Colombiana'' segna 629.000 spettatori totali, 3.09% di share commerciale. Iris, in prima serata, il film ''Delitto perfetto'' raggiunge 536.000 spettatori totali, share del 2.14%.

Oltre 1 milione 564 mila spettatori invece per il concertone del Primo Maggio, andato in onda ieri sera in prima serata su Rai 3, evento che ha totalizzato 6,9% di share. Su Rai1 invece 'Sotto copertura-La cattura di Zagaria' ha raccolto il 13,9% di share con 3 milioni 248mila spettatori. Su Rai2 per 'FBI' il 4,7% con 1 milione 187mila e per 'Blue bloods' il 4,9% e 1 milione 245mila. Le reti generaliste Rai ieri hanno conquistato gli ascolti dell'intera giornata con 2 milioni 985mila spettatori e il 25,7% di share. La prima serata ha registrato in tutto 7 milioni 418mila spettatori e il 29,7% di share.