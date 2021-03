Ascolti tv, Andrea Scanzi all'1,2% e Palombelli al 2,13% contro Sanremo 2021

Ascolti tv, Daydreamer e Chi l’ha visto? dietro a Sanremo 2021

Sanremo 2021 vince la serata degli ascolti tv, dietro tiene bene Daydreamer – Le Ali del Sogno: la fiction con Can Yaman porta su Canale 5 2.009.000 spettatori con il 7.83% nel primo episodio e 1.702.000 spettatori (11.99%) nel secondo. Sul podio degli ascolti tv sale Rai3 con Chi l’ha visto? Il programma di Federica Sciarelli viene seguito da 1.777.000 spettatori con il 7.27%. In top-5 ecco Rai2 211 con Rapina In Corso (1.173.000 spettatori, 4.17) e Italia 1 con Halloween (744.000 spettatori, 2.78%).

Ascolti tv, Italia’s Got Talent – Special Edition a quota 620mila su TV8

Bene Tv8 con Italia’s Got Talent – Special Edition: lo show presentato da Lodovica Comello con i 4 super giudici (Joe Bastianich, Federica Pellegrini, Mara Maionchi e Frank Matano) diverte 624.000 spettatori con il 2.48%.

Ascolti tv, Barbara Palombelli al 2,13%. Andrea Scanzi fa l'1,2%

Su Rete4 Stasera Italia Speciale di Barbara Palombelli tocca i 529.000 spettatori con il 2.13% di share. Poi c'è La7 con Atlantide che piace a 480.000 spettatori con uno share del 2.12%. Sul Nove Accordi e Disaccordi di Andrea Scanzi e Luca Sommi (con Marco Travaglio) fa 337.000 spettatori con l’1.2%.

Ascolti tv, Otto e Mezzo di Lilli Gruber al 5,5%. Barbara Palombelli al 4%

In access prime time vince nettamente Rai1 con Prima Festival che viene visto da 7.091.000 spettatori con il 25.72%. Su Canale 5 Striscia la Notizia arriva a 3.524.000 spettatori con uno share del 12.08%. Tra i programmi di informazione La7 Otto e Mezzo di Lilli Gruber ottiene 1.590.000 spettatori (5.56%), mentre Rete4 con Stasera Italia di Barbara Palombelli è seguito da 1.117.000 spettatori (4.05%), nella prima parte, e 926.000 spettatori (3.15%), nella seconda parte.

Ascolti tv, Novantesimo Minuto e Pressing Serie A si difendono contro Sanremo 2021

In seconda serata i programmi calcistici che mandano i gol e i post partita di serie A si difendono contro Sanremo: su Rai2 Novantesimo Minuto piace a 692.000 spettatori con il 3.99%, su Italia1 Pressing Serie A fa 290.000 spettatori (2.46%).

Ascolti tv, Tg1 vola a 6,7 milioni. Tg5 di Mimun a 4,8 mln

Tra i telegiornali, il Tg1 di Carboni vince con 6.726.000 (26.33%) alle 20, mentre il Tg5 di Mimun informa 4.792.000 (18.54%). Il Tg La7 di Mentana viene seguito da 1.371.000 (5.31%), mentre il Tg2 delle 20,30 di Sangiuliano segna 1.486.000 (5.34%). Bene il Tg3 delle 19 con 2.644.000 (13.23%)