Ascolti tv, Annalisa oscura Alberto Angela. Oltre 2 milioni di spettatori per il concerto all'Arena di Verona

Ascolti tv ieri 5 settembre 2024: il concerto di Annalisa è stato seguito da 2.2 milioni di spettatori per il 16,5% di share. Noos si ferma a 1.6 milioni (11,7%)

Canale 5 vince la gara degli ascolti tv grazie a Annalisa: Tutti in Arena. Il concerto in diretta da Verona ha incollato al video 2.203.000 spettatori per il 16.5% di share. Secondo posto per Noos L'avventura della conoscenza su Rai1 con 1.601.000 spettatori pari all’11.7% di share. Sul gradino più basso del podio si piazza Oblivion su Italia 1 con 989.000 spettatori per il 6.8% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 5 settembre 2024 per le altre reti: Paralimpiadi Parigi 2024 su Rai2 con 721.000 spettatori (4%), I figli degli altri su Rai3 con 773.000 spettatori (4.9%), Non si ruba a casa dei ladri su Rete 4 con 840.000 spettatori (5.7%), In Onda in prima serata su La7, che tra i suoi ospiti ha avuto Rosy Bindi e Francesco Specchia, arriva a 943.000 spettatori (5.9%), E alla fine arriva Polly su TV8 con 509.000 spettatori (3.3%), Only Fun Comico Show sul Nove con 492.000 spettatori (3.3%).