Ascolti tv, Maggioni cresce e supera il 5% di share. Flop per la musica di Radio Zeta Future Hits Live

Ascolti tv ieri 4 settembre 2024: Radio Zeta Future Hits Live 2024 interessa solo 370mila spettatori per il 2,64% di share

Buono il debutto per la serie tv Simon Coleman su Rai1 con 2.132.000 telespettatori per il 15,85% di share. Segue il film Io e Lulù su Canale 5 con 2.039.000 telespettatori per il 14,96% di share. Medaglia di bronzo per FBI: Most Wanted su Italia 1 con 920.000 telespettatori con il 6,71% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 4 settembre 2024 per le altre reti: Paralimpiadi Parigi 2024 su Rai2 con 648.000 telespettatori (4,24%), Newsroom su Rai3 con 817.000 telespettatori (5,33%). La scorsa settimana Monica Maggioni aveva raggiunto 432.000 spettatori (3%). Planet Earth Le Meraviglie della natura - Foreste terre estreme umani su Rete 4 con 457.000 telespettatori (3,70%), La7 Doc - D-DAY I Nastri Ritrovati con 404.000 telespettatori (2,66%), Radio Zeta Future Hits Live 2024 su TV8 con 370.000 telespettatori (2,64%), Il primo cavaliere sul Nove con 544.000 telespettatori (4,09%).