Ascolti tv, Berlinguer riparte con il 6,4% di share. Bianchina surclassa In Onda

Ascolti tv ieri 3 settembre 2024: Filorosso Revolution chiude la stagione con 415mila spettatori per il 3.3% di share

Ciao Darwin in replica su Canale 5 continua ad essere il programma più visto nella prima serata di martedì con 1.530.000 spettatori con uno share del 14.2%. Segue Maxima su Rai1 con 1.778.000 spettatori pari al 13.7% di share.

Terza posizione per la prima puntata della nuova stagione di E' sempre Cartabianca su Rete 4 che ha interessato 727.000 spettatori (6.4%). Nella precedente edizione Bianca Berlinguer, che ieri ha ospitato tra gli altri Matteo Renzi, Silvia Sardone e Al Bano, aveva esordito con 1.208.000 spettatori (9.62%). Certo la conduttrice all'epoca aveva potuto godere di una certa attesa degli spettatori per il suo debutto a Mediaset dopo l'addio alla Rai.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 3 settembre 2024 per le altre reti: Paralimpiadi Parigi 2024 su Rai2 con 921.000 spettatori (5.2%), l'ultima puntata di Filorosso Revolution su Rai3 con 415.000 spettatori (3.3%). La scorsa settimana Federico Ruffo aveva ottenuto 364.000 spettatori (3.1%). Sherlock Holmes su Italia 1 con 769.000 spettatori (5.4%), In Onda in prima serata su La7 con 693.000 spettatori (4.5%), Power Hits Estate 2024 su TV8 con 449.000 spettatori (3.2%), La preda perfetta sul Nove con 356.000 spettatori (2.6%).