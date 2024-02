Ascolti tv, Antonella Clerici mette ko Bonolis. Quarto Grado vola, Rai2 flop

Ascolti tv, Antonella Clerici mette ko Paolo Bonolis. The Voice Senior parte in quarta e atterra Ciao Darwin

The Voice Senior 4 su Rai1 – dalle 21:40 alle 00:15 – parte forte e vince la battaglia degli ascolti tv venerdì 16 febbraio 2024 con 3.557.000 spettatori e il 21.5% di share, battendo Canale 5 che – dalle 21:39 alle 01:01 –con Ciao Darwin 9 – Giovanni 8.7 ottiene 2.891.000 spettatori con uno share del 19.7%.

Ascolti tv, Quarto Grado fa volare Rete4. Rai2 a picco. E Propaganda Live...

Su podio del prime time sale Quarto Grado che porta in dote a Rete 4 1.312.000 spettatori (8.6%). Su Rai 2 Lo chiamavano Jeeg Robot viene visto da 512.000 spettatori con il 2.8%. Su Italia 1 Rambo: Last Blood fa 1.224.000 spettatori (6.6%). Su Rai 3 Illusioni perdute in prima tv arriva a 442.000 spettatori (2.5%). Su La7 Propaganda Live piace a 927.000 spettatori e il 6.4%. Su Tv8 Cucine da Incubo in prima tv free ottiene 236.000 spettatori con l’1.2% (puntata in seconda serata in replica a 170.000 e l’1.1%). Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza diverte 490.000 spettatori con il 2.5%.