Ascolti Tv Auditel: Francesca Fialdini, il fascino discreto del successo

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di Da noi... A ruota libera, in onda nel pomeriggio domenicale di Rai1, sono da considerarsi un piccolo miracolo in uno slot da anni considerato letale per ogni programma. Uno dei meriti dell'inversione di tendenza quest'anno, e degli ottimi riscontri di pubblico, è senz'altro la conduttrice Francesca Fialdini, alla quale la scorsa estate avevamo prospettato grandi soddisfazioni. Previsioni ampiamente avveratesi.

Con ascolti che nulla hanno da invidiare a Domenica In che la precede sull'Ammiraglia Rai, Francesca è da lodare anche per la sobrietà e per il riserbo che la contraddistinguono. Laddove altre colleghe (e colleghi) esaltano "ascolti stellari" e sbandierano successi e trionfi (che spesso neanche vi sono), ecco che la bionda conduttrice toscana prosegue per la sua strada con discrezione mantenendo un low profile degno di nota.

Gli ascolti le arridono, il pubblico l'apprezza, il futuro appare professionalmente roseo. E senz'altro Rai1 le deve il fatto di aver resuscitato una fascia oraria che sembrava ormai persa, e per giunta di aver portato nel pomeriggio domenicale dell'Ammiraglia - e in una Tv che pare premiare la sguaiatezza - un graditissimo tocco di classe.