Ascolti tv, Carlo Conti con "Tale e Quale Show" batte Signorini col "Gf vip"

ASCOLTI TV IERI VENERDI 24 SETTEMBRE PRIMA SERATA

Lo spettacolo di Rai1 'Tale e Quale Show' condotto da Carlo Conti si aggiudica la serata televisiva di ieri, con 3.787.000 telespettatori e il 20,97% di share, superando in prime time la concorrenza del 'Grande Fratello Vip' su Canale 5 che si ferma a 2.297.000 e 15,81%. Segue il film 'Rambo 2 la vendetta' su Italia 1 con 1.169.000 e 5,81%. Ascolti tv: questi i dati relativi alle altre proposte tv, nell'ordine: il telefilm 'N.c.s.i. Unità Anticrimine' su Rai2 con 1.149.000 e 5,23%; 'Quarto Grado' su Rete4 con 1.074.000 e 6,94%; 'Fratelli di Crozza' su Nove con 860.000 e 4,20%; 'Propaganda Live' su La7 con 660.000 e 4,40%; il film 'Non sono un assassino' su Rai3 con 658.000 e 3,20%; la serie 'Gomorra 4' in replica su Tv8 con 341.000 telespettatori e 1,7% di share.

ASCOLTI TV ACCESS PRIME TIME RAI, MEDIASET E LA7

Rai 1 si aggiudica anche la fascia oraria dell'access prime time con 'Soliti Ignoti' di Amadeus che totalizza 4.371.000 telespettatori pari al 20,14% di share rispetto a Canale 5 con 'Paperissima Sprint' a 3.326.000 e 15,29%. Negli ascolti tv primeggia nel preserale con 'Reazione a catena' che fa 4.037.000 e 25,37% rispetto a 'Caduta libera' con 2.402.000 e 15,88%. Le reti Rai nel loro complesso si impongono nelle 24 ore con una media di 3.031.000 telespettatori e 34,88% di share sulle reti Mediaset a 2.935.000 e 33,78%. Pareggio in prima serata, con reti Rai e Mediaset a quota 7.411.000 e 34,54% mentre in seconda serata le reti Mediaset prevalgono con 4.119.000 e 39,86% contro 2.855.000 e 27,63% delle reti Rai.