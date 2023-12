Ascolti tv, Clerici straccia Bonolis. E le repliche di Crozza battono Italia 1

Ascolti tv, The Voice Kids 2 stravince contro Ciao Darwin

Nella serata di ieri, venerdì 22 dicembre 2023, su Rai1 la finale di The Voice Kids 2, in onda dalle 21:41 alle 00:13, ha conquistato 3.618.000 spettatori pari al 23.5% di share. Su Canale5 Ciao Darwin 9 – Giovanni 8.7, dalle 21:40 alle 1:01, ha incollato davanti al video 2.940.000 spettatori con uno share del 21.7% (Highlights: .000 – %). Su Rai2 The Rookie raccoglie 581.000 spettatori con il 3.5% (primo episodio in prima tv a 657.000 e il 3.5%, secondo episodio in prima tv a 574.000 e il 3.4%, terzo episodio in replica a 510.000 e il 3.8%).

Su Italia1 Renegades – Commando d’assalto raccoglie 539.000 spettatori (3.1%). Su Rai3 Sotto le stelle di Parigi in prima tv raccoglie 932.000 spettatori (5.2%). Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.013.000 spettatori (7.2%). Su La7 Propaganda Live Best raggiunge 538.000 spettatori e il 3.8%. Su Tv8 La mia vita è uno zoo ottiene 281.000 spettatori (1.7%). Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza sigla 578.000 spettatori con il 3.3%.

Sul 20 Macchine mortali arriva a 246.000 spettatori (1.4%). Su Rai4 John Wick 3 – Parabellum segna 273.000 spettatori pari all’1.6%. Su Iris Quei bravi ragazzi è scelto da 292.000 spettatori (1.8%). Su RaiMovie Il gattopardo sigla 220.000 spettatori (1.4%). Su La5 Il dono più grande fa compagnia a 281.000 spettatori (1.6%).