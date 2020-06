Ascolti tv, De Girolamo regina del night-time. Anticipazioni palinsesti Rai

ASCOLTI TV, PALINSESTI RAI 2020/2021: CONFERMATA LA DANIELE, TORNA LA CLERICI

Cominciamo da 'Uno Mattina' che sarà affidato ad Alessandro Baracchini e Monica Giandotti in arrivo dal Tg3. Eleonora Daniele confermatissima a ‘Storie Italiane’ mentre alla ‘Prova del Cuoco esce’ Elisa Isoardi e torna Antonella Clerici con un nuovo format la ‘Casa a Mezzogiorno’. Alle 14 debutta Serena Bortone che guida un contenitore fino alle 17.15 (in mezzo tg e soap) mentre Alberto Matano conduce in solitaria ‘La Vita in Diretta’. Nel weekend confermato ‘Italia si’ di Marco Liorni che parte in anticipo alle 15 il sabato. Sabato e domenica tornano Tiberio Timperi e Monica Setta con Uno ‘Mattina in Famiglia’. La domenica grande mattatrice Mara Venier con ‘Domenica In’, a seguire Francesca Fialdini con il suo format A 'Ruota Libera'. Debutta infine nella seconda serata del sabato di Rai 1 Nunzia De Girolamo con un programma di 4 puntate.