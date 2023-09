Ascolti tv, Del Debbio non vola con Meloni: il copione-show ha già stufato

Ascolti tv ieri 17 settembre 2023: In Onda in prima serata chiude con 758mila spettatori per il 4,3% di share

Rai1 vince negli ascolti tv della domenica con TIM Music Awards, che sebbene sia in calo ha fatto ballare 2.469.000 spettatori pari al 16.6% di share e e 1.044.000 spettatori pari al 13.5% nella parte finale. Canale 5 si accontenta del secondo posto con gli ultimi episodi de La Ragazza e l’Ufficiale, che ha appassionato 1.863.000 spettatori pari al 16.1% di share. La prima puntata domenicale di Dritto e Rovescio su Rete 4 con ospite la Premier Giorgia Meloni sale sul gradino più basso del podio con 846.000 spettatori e il 6.9% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 17 settembre 2023 per le altre reti: I profondi segreti della mia famiglia su Rai2 con 693.000 spettatori (4.1%), Il Provinciale su Rai3 con 726.000 spettatori (4.5%), FBI – Most Wanted su Italia 1 con 970.000 spettatori (6%), In Onda Prima Serata su La7 con 758.000 spettatori (4.3%), Italia’s Got Talent Best Of su TV8 con 294.000 spettatori (2%), Only Fun – Comico Show sul Nove con 336.000 spettatori (2.2%).