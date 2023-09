Ascolti tv, Del Debbio straccia Formigli: tira il granchio blu di Lollobrigida

Ascolti tv ieri 21 settembre 2023: Piazzapulita con il suo speciale sui CPR arriva a 655mila spettatori al 5.12% di share

Canale 5 vince negli ascolti tv grazie al Grande Fratello, trasmesso per la prima volta di giovedì dopo il cambio di programmazione. Il reality ha appassionato 2.076.000 spettatori pari al 16.87% di share. Seconda posizione per Rai1 con Ulisse – Il Piacere della Scoperta, che ha interessato 1.993.000 spettatori pari al 12.9% di share. Medaglia di bronzo per il finale di stagione di Chicago Fire su Italia 1 con 1.227.000 spettatori e il 6.94% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 21 settembre 2023 per le altre reti: A caccia del vedovo d’oro su Rai2 con 1.110.000 spettatori (6.39%), La Memoria delle Emozioni su Rai3 con 825.000 spettatori (4.35%), Dritto e Rovescio su Rete 4 con ospite il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida arriva a 857.000 spettatori (6.59%), Piazzapulita su La7 con 655.000 spettatori (5.12%), la partita Atalanta – Rakow Czestochova di Europa League su TV8 con 965.000 spettatori (5.3%), Essere Moana – Segreti e Misteri sul Nove con 292.000 spettatori (1.7%).