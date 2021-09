Ascolti tv, Del Debbio torna con Dritto e Rovescio e vola oltre il 7,5%

Ascolti tv prima serata giovedì 9 settembre

E' Rai1, con la prima delle due serate dei 'Seat Music Awards 2021', ad aggiudicarsi il primo posto della prima serata televisiva italiana. La trasmissione condotta da Carlo Conti e Maria De Filippi ha ottenuto un ascolto di 3 milioni 153mila spettatori, ed uno share pari al 19.8%.

Secondo posto, ma con stacco netto in termini di audience, Canale 5 con il film 'Pelè', che ha intrattenuto 1 milione 919mila spettatori totalizzando uno share del 10.8%. Terzo posto sul podio della serata per Italia 1, che con 'Chicago Fire' ha raccolto davanti al video 1 milione 322mila spettatori (share del 6.3%).

Rai2 trasmetteva ieri in prima visione la stagione 18 di 'Ncis': la nota serie ha interessato 1 milione 146mila spettatori, con il 5.8% di share, mentre Rete4, con 'Dritto e Rovescio' condotto da Paolo Del Debbio ha interessato 1 milione 103mila spettatori, realizzando il 7.6% di share.

Su Rai3, il film 'La Favorita' è stato visto da 876mila spettatori con uno share del 4.6%, mentre 'Atlantide' sull'11 Settembre, mandato in onda da La7, ha avuto un ascolto medio di 754mila spettatori registrando uno share del 4.8%.

Ascolti tv ieri sera access prime time giovedì 9 settembre

Su Canale 5 Paperissima Sprint registra una media di 2.949.000 spettatori con uno share del 14.1%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 987.000 spettatori con il 4.7%. Su Italia1 NCIS ha registrato 1.027.000 spettatori con il 5%. Su Rai3 Qui Venezia Cinema raccoglie 1.012.000 spettatori (5%).

Un Posto al Sole ha appassionato 1.478.000 spettatori (7.1%). Su Rete4 Stasera Italia News ha radunato 1.062.000 individui all’ascolto (5.2%), nella prima parte, e 1.210.000 spettatori (5.7%), nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 1.111.000 spettatori (5.3%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito 389.000 spettatori con l’1.9%. Sul Nove la nuova edizione di Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 451.000 spettatori con il 2.2%. Su Real Time in prima tv Cortesie per gli Ospiti raccoglie 313.000 spettatori e l’1.5%.