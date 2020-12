Ascolti tv: Del Debbio vince, ma Formigli cresce. Le Iene sopra il 9%

Ascolti tv, Wonder batte Harry Potter

Wonder vince gli ascolti tv del prime time di giovedì 10 dicembre 2020. Il film di Rai1 ha conquistato 3.559.000 spettatori con il 14.9% di share, battendo Harry Potter e l’Ordine della Fenice che è stato visto da 2.371.000 spettatori con l'11.5% di share su Canale 5 (Harry Potter e il calice di fuoco della scorsa settimana era andato meglio: 2.528.000 telespettatori, share 12,74%).

Ascolti tv, Le Iene Show sopra il 9%. Rai2 con Paolo Rossi a 1,4 mln

Il podio degli ascolti tv si conferma de Le Iene Show che piacciono a 1.687.000 spettatori con il 9.2% (stabile rispetto alla scorsa settimana quando Italia 1 era stata seguita da 1.710.000 con il 9,30%). Paolo Rossi – Il Campione è un sognatore che non si arrende mai, l'omaggio di Rai2 a Pablito ha guadagnato 1.462.000 spettatori con il 5.8% di share.

Ascolti tv, Massimo Ranieri in calo

Lo lo show di Massimo Ranieri Qui e adesso su Rai3 ha raccolto 1.123.000 spettatori con il 4.8% in calo sulla puntata della scorsa settimana (1.505.000 telespettatori, share 6,46%).

Ascolti tv, Dritto e Rovescio vince. Ma PiazzaPulita cresce

Dritto e Rovescio di Paolo Del Debbio vince in volata il derby dei talk show con PiazzaPulita. Rete 4 viene vista da 1.068.000 spettatori con il 5.5% di share (in calo sulla scorsa settimana: 1.338.000 telespettatori, 6,88%), mentre La7 fa 1.045.000 spettatori con uno share del 4.5% (in crescita su sette giorni fa: 922.000 telespettatori, share 4,14%). Sul Nove Hitman – L’Assassino ha catturato l’attenzione di 363.000 spettatori (1.4%).

Ascolti tv, X Factor 2020 finale sopra l'8% tra Sky e TV8

Su TV8 la finale di X Factor 2020 piace al 3.2% con 746.000 spettatori a cui vanno aggiunti i numeri di Sky Uno che vola a 1.114.000 spettatori con il 4.8% di share. Non solo: considerando Sky Uno +1, il programma complessivamente viene visto da 1.895.000 spettatori. Una crescita del 30% rispetto alla finale del 2019.

Ascolti tv, Paolo Rossi: l'omaggio di Rai1, Rai2 e Rete 4

Su Rai1 Techetechetè – Speciale Paolo Rossi in access prime time ottiene 4.050.000 spettatori con il 14.8%. Poi in seconda serata. Su Rai2 il match Italia-Brasile del Mondiale 1982 viene visto da 658.000 spettatori con il 5.2%. Su Rete4 Semplicemente Pablito conquista 283.000 spettatori con il 5.8%.

Ascolti tv, cresce il Tg2 di Sangiuliano. Giù TG1, TG5 e TG LA7 di Mentana

Tra i Tg del prime time da segnalare la crescita del Tg2 di Gennaro Sangiuliano che viene visto da 1.862.000 con il 6.9% rispetto ai 1.641.000 spettatori con il 6% del giorno prima. Cala il TG1 di Giuseppe Carboni delle 20 (5.982.000 contro 6.219.000 di 24 ore prima) e TG5 di Clemente Mimun della stessa ora (4.990.000 contro 5.230.000). Giù anche il Tg La7 di Enrico Mentana (1.353.000 contro 1.488.000). Mentre resta stabile il Tg3 delle 19 (2,6 mln).

Ascolti tv, Napoli-Real Sociedad al 3,5%

La sfida di Europa League, Napoli-Real Sociedad porta 822.000 spettatori (3.5%) nel preserale e TV8 fa meglio di Italia1 che con Amici di Maria De Filippi ottiene il 3.3% con 663.000 spettatori e con CSI: NY segna il 2.2% con 526.000 spettatori. Battuti pure i telefim di Rai2, Hawaii Five-0 (716.000 spettatori, 3.5%) e NCIS (1.147.000, 4.6%). Su Rete 4 Tempesta D’Amore tiene numeri simili a quelli della squadra di Gattuso: 826.000 spettatori con il 3.4%. La fascia viene vinta da Rai 1 con L’Eredità (5.115.000 spettatori, 23.3%) davanti a Canale 5 con Caduta Libera (3.626.000, 16.8% di share).