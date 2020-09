Ascolti tv, Gruber torna con 'Otto e mezzo' e batte (di poco) Veronica Gentili

Ascolti tv di lunedì 7 settembre

Prima serata

Nella serata di ieri, lunedì 7 settembre 2020, su Rai1 l’incontro di Nations League Paesi Bassi – Olanda ha conquistato 6.076.000 spettatori pari al 25.98% di share. Su Canale 5 – dalle 21.05 alle 0.09 – il triplo episodio di Daydreamer – Le Ali del Sogno ha raccolto davanti al video 2.492.000 spettatori pari al 13.3% di share (presentazione di 1 minuto e 30: 3.420.000 – 14.17%). Su Rai2 Ritorno al Marigold Hotel ha interessato 1.009.000 spettatori pari al 4.81% di share. Su Italia 1 la maratona con gli ultimi quattro episodi della serie Lincoln Rhyme – Caccia al Collezionista di ossa ha intrattenuto 868.000 spettatori (5.3%). Su Rai3 Presa Diretta ha raccolto davanti al video 897.000 spettatori pari ad uno share del 4.33% (presentazione: 886.000 – 3.64%).

Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un ascolto medio di 849.000 spettatori con il 5.12% di share. Su La7 il film Il Giurato ha registrato 556.000 spettatori con uno share del 2.56%. Su Tv8 l’esordio in prima tv free di Gomorra 3 segna 768.000 spettatori con il 3.5%. Sul Nove Un Amore a 5 Stelle ha raccolto 784.000 spettatori con il 3.72%. Sul 20 Robin Hood raccoglie 471.000 spettatori e il 2.33%. Su Rai4 Daredevil registra 179.000 spettatori con lo 0.8%. Su Rai Movie Per un Pugno di Dollari tocca 448.000 spettatori e l’1.96%. Su Real Time Vite al Limite: e poi... raccoglie 436.000 spettatori e l’1.92%. Su Sky Cinema la prima tv del film di Gabriele Muccino Gli Anni Più Belli ha raccolto 139.000 spettatori e lo 0.64%.

Ascolti TV Access Prime Time

Su Canale 5 Paperissima Sprint registra una media di 3.499.000 spettatori con uno share del 14.64%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 1.236.000 spettatori con il 5.11%. Su Italia1 CSI ha registrato 1.012.000 spettatori con il 4.26%. Su Rai3 Qui Venezia Cinema raccoglie 1.090.000 spettatori con il 4.83%. Un Posto al Sole raccoglie 1.615.000 spettatori con il 6.81%. Su Rete4 Stasera Italia News condotto da Veronica Gentili ha radunato 1.211.000 individui all’ascolto (5.33%), nella prima parte, e 1.236.000 spettatori (5.12%), nella seconda, mentre su La7 Otto e Mezzo, con l'atteso ritorno di Lilli Gruber, ha interessato 1.315.000 spettatori (5.57%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito 497.000 spettatori con il 2.1%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 377.000 spettatori con l’1.6%. Su Real Time la nuova stagione di Cortesie per gli Ospiti raccoglie 365.000 spettatori pari all’1.6%. Su La5 Uomini e Donne ha raggiunto 351.000 spettatori e l’1.58% (Finale: 422.000 – 1.74%).

Preserale

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.354.000 spettatori (19.39%) mentre Reazione a Catena ha raccolto 3.898.000 spettatori (23.85%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida ha raccolto 1.742.000 spettatori (14.86%) mentre Caduta Libera ha interessato 2.639.000 spettatori (16.97%). Su Rai2 Hawaii Five O ha raccolto 613.000 spettatori (4.31%), Castle segna 832.000 spettatori (4.28%). Su Italia1 Dr House ha ottenuto 438.000 spettatori (2.89%), nel primo episodio, e 672.000 spettatori (3.3%), nel secondo episodio. Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 2.691.000 spettatori con il 15.35%. Blob segna 857.000 spettatori con il 4.11%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 753.000 individui all’ascolto (3.92%). Su La7 Little Murders ha appassionato 1119.000 spettatori (share dello 0.93%). Su Tv8 4 Ristoranti raccoglie 162.000 spettatori con l’1.3% e 268.000 spettatori con l’1.4%.