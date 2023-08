Ascolti tv, Gentili battuta nell'access anche da TG Post Estate

Ascolti tv ieri 1 agosto 2023: Controcorrente arriva a un picco di 772mila spettatori per il 4,9% di share

Rai1 vince negli ascolti tv ieri 1 agosto 2023 nell'access prime time con Techetechetè, che intrattiene 2.707.000 spettatori con il 17.4% di share. Seguono sulle altre reti: Paperissima Sprint Estate su Canale 5 con 2.309.000 spettatori (14.8%), Tg2 Post Estate con 777.000 spettatori (4.9%), C.S.I. Miami su Italia 1 con 996.000 spettatori (6.5%), Via dei Matti n° 0 in replica su Rai3 con 769.000 spettatori (5.2%) e Un Posto al Sole con 1.460.000 spettatori (9.3%), Controcorrente Estate su Rete 4 con 658.000 spettatori (4.4%) nella prima parte e 772.000 (4.9%) nella seconda parte, In Onda Estate su La7 con 1.035.000 spettatori (6.7%).