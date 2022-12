Ascolti TV ieri 11 dicembre 2022: vince la solidarietà. Fazio supera Canale 5

Ascolti TV ieri 11 dicembre 2022: il programma condotto da Fazio chiude con 2.49 milioni di spettatori per il 12,1% di share

Rai1 vince negli ascolti TV con Natale e Quale – Speciale Telethon, che ha intrattenuto 3.122.000 spettatori pari al 18.1% di share. Che Tempo Che Fa su Rai3 conquista la seconda posizione con 2.492.000 spettatori con il 12.1% di share. Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ottiene 1.681.000 spettatori con il 10.9% di share. Un Natale al Sud su Canale 5 è al terzo posto con 1.695.000 spettatori per il 10% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 11 dicembre 2022 per le altre reti: N.C.I.S. Los Angeles su Rai2 con 984.000 spettatori (4.8%), Qua la zampa! su Italia 1 con 1.006.000 spettatori (5.4%), Zona Bianca su Rete 4 con un a.m. di 659.000 spettatori (4.6%), Non è l’Arena su La7 con 983.000 spettatori (6.8%), Natale sotto le stelle su TV8 con 439.000 spettatori (2.3%), Anplagghed sul Nove con 356.000 spettatori (1.9%).

Ascolti TV ieri 11 dicembre 2022 nell'access prime time

Paperissima Sprint su Canale 5 ottiene per gli ascolti TV ieri 11 dicembre 2022 nell'access prime time ben 3.394.000 spettatori con il 16.2% di share. Seguono sulle altre reti: N.C.I.S. su Italia 1 con 1.131.000 spettatori (5.4%), Controcorrente su Rete 4 con 865.000 spettatori (4.2%) nella prima parte e 1.040.000 spettatori (5%) nella seconda, In Onda su La7 con 1.029.000 spettatori (4.9%).