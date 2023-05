Ascolti TV ieri 11 maggio 2023: Del Debbio batte Formigli anche con la Schlein

Ascolti TV ieri 11 maggio 2023: Dritto e Rovescio chiude con oltre 1 milione di spettatori per il 7,3% di share

Rai1 vince negli ascolti TV della prima serata del giovedì con la partita Juventus-Siviglia, valida per la semifinale di Europa League. Il match è stato visto da 3.772.000 spettatori pari al 18% di share. Secondo posto per Canale 5 con il film Quasi Amici, che ha appasionato 1.998.000 spettatori pari all’11.7% di share. Medaglia da bronzo per la seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2023 su Rai2 con 1.702.000 spettatori pari all’8.3% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 11 maggio 2023 per le altre reti: l’ultima puntata di Back to School 2 su Italia 1 con 676.000 spettatori (4.4%), Bentornata Papà su Rai3 con 852.000 spettatori (4.2%), Dritto e Rovescio su Rete 4 con un a.m. di 1.074.000 spettatori (7.3%), Piazza Pulita su La7 con 747.000 spettatori (5.1%), la semifinale di Europa League, Roma-Bayer Leverkusen, su TV8 con 1.222.000 spettatori (5.8%), Il branco – L’omicidio di Desiree Piovanelli sul Nove con 291.000 spettatori (1.5%).

Ascolti TV ieri 11 maggio 2023 nell'access prime time

Rai1 mantiene la prima posizione anche negli ascolti TV ieri 11 maggio 2023 nell'access prime time con Cinque Minuti, che ha interessato 4.489.000 spettatori con il 23% di share. Seguono sulle altre reti: Striscia la Notizia su Canale 5 con 3.369.000 spettatori (15.5%), NCIS su Italia 1 con 1.289.000 spettatori (6%), Il Cavallo e la Torre su Rai3 con 1.429.000 spettatori (7%), Stasera Italia su Rete 4 con 827.000 spettatori (4.1%) nella prima parte e 829.000 spettatori (3.8%) nella seconda parte, Otto e Mezzo su La7 con 1.367.000 spettatori (6.5%).