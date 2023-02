Ascolti TV ieri 12 febbraio 2023: Giletti straccia Brindisi in prima serata

Ascolti TV ieri 12 febbraio 2023: Non è l'Arena chiude con 864mila spettatori per il 6,1% di share

Rai1 stravince negli ascolti TV di domenica sera con l’ultima puntata de Le Indagini di Lolita Lobosco 2, che ha conquistato 5.307.000 spettatori pari al 28.9% di share. Medaglia d'argento per Che Tempo Che Fa, che ottiene 2.554.000 spettatori pari al 12.4% di share. Che Tempo Che Fa – Il Tavolo su Rai3 arriva a 1.638.000 spettatori pari all’11.1% di share. Terzo posto per Famiglia all’improvviso – Istruzioni non incluse su Canale 5 con 1.506.000 spettatori l’8.2% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 12 febbraio 2023 per le altre reti: N.C.I.S. Los Angeles su Rai2 con 803.000 spettatori (3.9%) e Blue Bloods con 671.000 spettatori (3.4%), Fast & Furious – Hobbs & Shaw su Italia 1 con 924.000 spettatori (5.3%), Zona Bianca su Rete 4 con un a.m. di 706.000 spettatori (4.4%), Non è l’Arena su La7 con 864.000 spettatori (6.1%), 4 Hotel su TV8 con 468.000 spettatori (2.8%), Terrybilmente Divagante in replica sul Nove con 169.000 spettatori (0.9%).

Ascolti TV ieri 12 febbraio 2023 nell'access prime time

Rai1 mantiene il primo posto anche negli ascolti TV ieri 12 febbraio 2023 nell'access prime time con Dietrofestival, che intrattiene 5.484.000 spettatori per il 26.1% di share. Seguono sulle altre reti: Paperissima Sprint su Canale 5 con 3.094.000 spettatori (14.6%), N.C.I.S. su Italia 1 con 1.159.000 spettatori (5.5%), Controcorrente su Rete 4 con 915.000 spettatori (4.3%) nella prima parte e 985.000 spettatori (4.7%) nella seconda e In Onda su La7 con 920.000 spettatori (4.4%).