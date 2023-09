Ascolti tv, Pomeriggio 5: effetto sorpresa svanito. Ecco cosa rischia Merlino

Ascolti tv ieri 12 settembre 2023 nel pomeriggio: il programma di Rai1 raggiunge 1.55 milioni di spettatori per il 19,92% di share

Secondo round negli ascolti tv ieri 12 settembre 2023 del pomeriggio tra La Vita in Diretta e Pomeriggio Cinque. Nella seconda puntata della nuova stagione il programma di Rai1 condotto da Alberto Matano ottiene 1.301.000 spettatori con il 17.86% durante la presentazione e 1.551.000 spettatori con il 19.92% nel corso della puntata.

Brutte notizie invece per Myrta Merlino. Dopo l'eccellente esordio di lunedì il format di Canale 5 ereditato da Barbara D'Urso si ferma a 1.204.000 spettatori (16.53%) nella prima parte e 1.125.000 spettatori (14.18%) nella seconda parte.

Nonostante Merlino abbia preso le redini del programma solo da pochi giorni già si comincia a parlare di un suo possibile sostituto. In molti infatti sono ancora affezionati alla D'Urso, come conferma un messaggio pubblicato sui social della presentatrice da un utente: "Carissima Barbara, ho seguito sempre Pomeriggio 5 quando lo conducevi tu. Da questa stagione in poi non lo seguo più perché hanno sostituto te con una che non c'entra niente, perché è tutt'altro genere. A questo punto preferisco vedere da lunedì La vita in diretta condotta sempre dal grandissimo Matano".