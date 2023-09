Ascolti tv, Matano si riprende il pomeriggio italiano. Merlino battuta

Ascolti tv ieri 11 settembre 2023: Pomeriggio Cinque si ferma a un picco di 1.25 milioni di spettatori per il 16,95% di share

Myrta Merlino ha iniziato benissimo la sua nuova avventura a Pomeriggio Cinque su Canale 5 ma negli ascolti tv ieri 11 settembre 2023 deve cedere il posto a La Vita in Diretta. La prima puntata della nuova edizione del programma condotto da Alberto Matano ha ottenuto 1.433.000 spettatori con il 18.17%. Pomeriggio Cinque invece chiude con 1.259.000 spettatori (16.95%) nella prima parte e 1.344.000 spettatori (16.85%) nella seconda parte. Ore 14 su Rai2 ha raccolto 573.000 spettatori con il 5.36% di share.

Matano aveva poi così descritto l'esordio di Merlino a Mediaset con una punta di polemica: "Ho visto la puntata, e ho letto anche tante cose in giro, sui social, dove molti utenti hanno commentato che quest’anno a Pomerigio Cinque si rifanno un po’ al nostro formato. - ha dichiarato a Libero.it - E questo non può che farmi piacere. Ognuno poi lo ci mette la sua cifra ovviamente, però il modello sembra essere quello della Vita in Diretta; anche la nuova scenografia mi sembra che richiami un po’ la nostra, quindi questo mi fa piacere, vuol dire che abbiamo indovinato un format. D’altronde, non è la prima volta che i competitor guardano al servizio pubblico, quindi: bene!".