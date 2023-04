Ascolti TV ieri 13 aprile 2023: Juve frena Del Debbio ma Formigli resta dietro

Ascolti TV ieri 13 aprile 2023: Dritto e Rovescio arriva a 1.1 milioni di spettatori per il 7,6% di share

Rai1 vince negli ascolti TV del giovedì sera con la fiction Un Passo dal cielo 7, che ha appassionato 3.834.000 spettatori pari al 21.2% di share. Seconda posizione per TV8 con la partita Juventus-Sporting Lisbona di Europa League, seguita da 2.477.000 di tifosi con il 12.1% di share. Sul gradino più basso del podio Canale 5 con 10 Giorni Senza Mamma, che ha divertito 1.634.000 spettatori pari al 9.2% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 13 aprile 2023 per le altre reti: After su Rai2 con 568.000 spettatori (3%), Captain America: The Winter Soldier su Italia 1 con 991..000 spettatori (5.6%), Splendida Cornice su Rai3 con 846.000 spettatori (4.2%), Dritto e Rovescio su Rete 4 con 1.101.000 spettatori (7.6%), Piazza Pulita su La7 con 722.000 spettatori (5.1%).

Ascolti TV ieri 13 aprile 2023 nell'access prime time

Rai1 mantiene salda la prima posizione negli ascolti TV ieri 13 aprile 2023 nell'access prime time grazie a Cinque Minuti, che ha interessato 4.066.000 spettatori con il 20.2% di share. Soliti Ignoti raccoglie 4.406.000 spettatori con il 20.4% di share. Seguono sulle altre reti: Striscia la Notizia su Canale 5 con 3.436.000 spettatori (15.9%), NCIS su Italia 1 con 1.471.000 spettatori (7%), Il Cavallo e la Torre su Rai3 con 1.219.000 spettatori (6%), Stasera Italia su Rete 4 con 722.000 spettatori (3.5%) nella prima parte e 639.000 spettatori (2.9%) nella seconda parte,