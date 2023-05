Ascolti TV ieri 14 maggio 2023: Fazio saluta la Rai dietro alla De Filippi

Ascolti TV ieri 14 maggio 2023: Che Tempo che Fa chiude con 1.59 milioni di spettatori per il 10,4% di share

Canale 5 stravince negli ascolti TV della domenica con la finale di Amici di Maria De Filippi, che ha intrattenuto in media 4.860.000 spettatori pari al 29.3% di share. Seconda posizione per Rai3 con Che Tempo Che Fa, che ha interessato 2.468.000 spettatori per il 12.4% di share. Che Tempo Che Fa – Il Tavolo arriva a 1.592.000 spettatori (10.4%). Medaglia di bronzo per Rai1 con la replica de Il Giudice Meschino, vista da 2.111.000 spettatori pari al 12% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 14 maggio 2023 per le altre reti: Crossword Mysteries – Caduta libera su Rai2 con 736.000 spettatori (3.6%), Edge of Tomorrow – Senza Domani su Italia 1 con 1.141.000 spettatori (6.1%), Zona Bianca su Rete 4 con 570.000 spettatori (3.6%), I Magnifici Sette su La7 con 318.000 spettatori (1.7%), (Im)perfetti Criminali su TV8 con 166.000 spettatori (0.8%), le repliche di Little Big Italy sul Nove con 288.000 spettatori (1.7%).

Ascolti TV ieri 14 maggio 2023 nell'access prime time

Rai1 si prende il posto posto negli ascolti TV ieri 14 maggio 2023 nell'access prime time con Affari Tuoi, che arriva a 4.187.000 spettatori con il 21.6% di share. Seguono sulle altre reti: Paperissima Sprint su Canale 5 con 3.593.000 spettatori (18.7%). spettatori pari all’% di share, Controcorrente su Rete 4 con 597 .000 spettatori (3.3%) nella prima parte e 558.000 spettatori (2.8%) nella seconda, In Onda su La7 con 697.000 spettatori (3.7%).