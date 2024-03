Ascolti tv, Formigli tallona Del Debbio. Dritto e Rovescio al 5,6% con Renzi

Ascolti tv ieri 14 marzo 2024: Dritto e Rovescio si mantiene stabile a 811mila spettatori per il 5,6% di share

Canale 5 vince negli ascolti tv di ieri con il Grande Fratello, che ha appassionato 2.372.000 spettatori con il 18.4% di share. Segue Rai1 con Folle d'amore - Alda Merini, che ha interessato 2.948.000 spettatori pari al 16.5% di share. Medaglia di bronzo per Le Iene presentano - Inside su Italia 1 con 1.173.000 spettatori con l’8.1% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 14 marzo 2024 per le altre reti: Io rimango qui su Rai2 con 689.000 spettatori (3.6%), Splendida cornice su Rai3 con 788.000 spettatori (4.6%), Dritto e rovescio su Rete 4 con ospite il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, arriva a 811.000 spettatori (5.6%). La scorsa settimana Paolo Del Debbio aveva ottenuto 883.000 spettatori (5.6%). Piazzapulita su La7 con 756.000 spettatori (5.3%). Nella precedente puntata Corrado Formigli aveva chiuso con 722.000 spettatori (4.76%). La partita Brighton-Roma di Europa League su TV8 con 1.200.000 spettatori (6%), Only Fun Comico Show sul Nove con 687.000 spettatori (3.8%).