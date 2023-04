Ascolti TV ieri 17 aprile 2023: Salemme parte bene, stabile Report

Ascolti TV ieri 17 aprile 2023: Report chiude con 1.5 milioni di spettatori per il 7,85% di share

Canale 5 vince negli ascolti TV del lunedì con l'esordio de L’Isola dei Famosi 17 con 2.919.000 spettatori pari al 23.33% di share. Secondo posto per Rai1 con la replica de Il Commissario Montalbano - Gli Arancini di Montalbano, che ha appassionato 3.179.000 spettatori pari al 16.61% di share. Medaglia di bronzo per Rai2 con Napoletano? E famme ‘na pizza, che ha divertito 1.824.000 spettatori pari al 9.62% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 17 aprile 2023 per le altre reti: Freedom – Oltre il Confine su Italia 1 con 785.000 spettatori (4.72%), Report su Rai3 con 1.508.000 spettatori (7.85%), Quarta Repubblica su Rete 4 con un a.m. di 675.000 spettatori (4.54%), Le regole della casa del sidro su La7 con 457.000 spettatori (2.54%), 007 – Casino Royale su TV8 con 465.000 spettatori (2.7%), Only Fun – Comico Show sul Nove con 444.000 spettatori (2.3%).

Ascolti TV ieri 17 aprile 2023 nell'access prime time

Rai1 si riprende il primo posto negli ascolti TV ieri 17 aprile 2023 nell'access prime time con Cinque Minuti, che arriva a 4.358.000 spettatori con il 20.94% di share. Affari Tuoi ottiene 4.617.000 spettatori con il 21.47% di share. Seguono sulle altre reti: Striscia la Notizia su Canale 5 con 4.262.000 spettatori (19.86%), NCIS su Italia 1 con 1.469.000 spettatori (6.88%), Il Cavallo e la Torre su Rai3 con 1.483.000 spettatori (7.02%), Stasera Italia su Rete 4 con 775.000 spettatori (3.69%) nella prima parte e 763.000 spettatori (3.52%) nella seconda, Otto e Mezzo su La7 con 1.657.000 spettatori (7.7%).