Ascolti tv, Fuori dal Coro scivola al 6,5% con gli insetti a tavola

Ascolti tv ieri 17 gennaio 2024: mancata integrazione, intelligenza artificiale e allevatori in rovina sono gli altri temi trattati a Fuori dal Coro

Piccolo passo indietro per Mario Giordano per quanto riguarda gli ascolti tv. Nella puntata di ieri di Fuori dal Coro si è parlato in primis di mancata integrazione e dei nuovi decreti che autorizzano la vendita di prodotti a base di insetti nei supermercati ma questo non è bastato al talk di Rete 4 per replicare i numeri della settimana passata.

Fuori dal coro ieri ha chiuso con 900.000 spettatori per il 6.5% di share. La scorsa settimana Mario Giordano aveva invece raggiunto 1.120.000 spettatori per il 7.6% di share.