Ascolti tv, Brindisi vola al 6,4% con i fuffaguru. La replica di Augias al 3,5%

Ascolti tv ieri 17 luglio 2024: la replica de La Torre di Babele ha interessato 487mila spettatori per il 3,5% di share

Nella puntata di ieri di Zona Bianca si è parlato dei possibili scenari dopo l'attentato a Donald Trump che ha causato sconcerto in tutto il mondo. Giuseppe Brindisi nel corso della trasmissione ha affrontato diversi temi tra cui un viaggio nel mondo dei guru di Internet, che promettono facili guadagni, e il caso di Alex Marangon, il 25enne trovato arenato su un isolotto nel fiume Piave e sulla cui morte aleggia ancora il mistero.

Zona Bianca ieri ha raggiunto 702.000 spettatori per il 6.4% di share, crescendo quindi alla scorsa settimana in cui aveva chiuso con 641.000 spettatori per il 5.1% di share.

Su La7 è invece andata in onda una replica de La Torre di Babele condotto da Corrado Augias. La puntata "Roma 04-giu-44 dove eravamo?" ha interessato 487.000 spettatori per il 3.5% di share.