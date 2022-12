Ascolti TV ieri 19 dicembre 2022: boom di GF e Striscia, Canale 5 batte Rai

Ascolti TV ieri 19 dicembre 2022: Report chiude con 1.88 milioni i spettatori per il 107% di share

Canale 5 vince la gara degli ascolti TV con Grande Fratello VIP, che ha intrattenuto 2.819.000 spettatori con uno share del 23.2%. La prima TV di Le Mans ‘66 – La grande sfida su Rai1 ha conquistato 1.874.000 spettatori pari al 12.1% di share. Terzo posto per Report su Rai3 con 1.885.000 spettatori e il 10.7% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 19 dicembre 2022 per le altre reti: Un bacio prima di Natale su Rai2 in prima TV con 1.291.000 spettatori (6.9%), Die Hard – Un buon giorno per morire su Italia 1 con 1.150.000 spettatori (6.2%), Il marchese del Grillo su Rete 4 con un a.m. di 892.000 spettatori (5.6%), Grey’s Anatomy su La7 con 385.000 spettatori (2.3%), Un Natale x 2 su TV8 con 306.000 spettatori (1.7%), Ammutta muddica sul Nove con 510.000 spettatori (2.9%).

Ascolti TV ieri 19 dicembre 2022 nell'access prime time

Ra1 resta seconda anche negli ascolti TV ieri 19 dicembre 2022 nell'access prime time con Soliti Ignoti – Il Ritorno, che raggiunge 4.174.000 spettatori con il 19.6% share. Striscia la Notizia su Canale 5 ottiene infatti 4.218.000 spettatori pari al 19.9% di share. Seguono sulle altre reti: N.C.I.S. su Italia 1 con 1.472.000 spettatori (6.9%), Il Cavallo e la Torre su Rai3 con 1.349.000 spettatori (6.4%), Stasera Italia su Rete 4 con 981.000 spettatori (4.7%) nella prima parte e 889.000 spettatori (4.1%) nella seconda parte, Otto e Mezzo su La7 con 1.582.000 spettatori (7.4%).