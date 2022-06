Ascolti TV ieri 19 giugno 2022: vince la Formula 1, Non è l'Arena primo talk

Ascolti TV ieri 19 giugno 2022: Non è l'Arena supera Zona Bianca con 686mila spettatori per il 5,7% di share

Stravince negli ascolti TV la differita del Gran Premio del Canada di Formula 1 con 2.357.000 spettatori pari al 15.2% di share. La replica di Mina Settembre su Rai1 è seconda con 2.169.000 spettatori pari al 13.5% di share. La prima TV di Padrenostro su Canale 5 è terza con 1.490.000 spettatori con uno share del 10.6%.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 19 giugno 2022 per le altre reti sono: 9-1-1 su Rai2 con 826.000 spettatori (5.1%) e 9-1-1 Lone Star con 833.000 spettatori (5.2%), Una notte da leoni 2 su Italia 1 con 800.000 spettatori (5.3%), Il ritorno di Kilimangiaro Estate su Rai3 con 686.000 spettatori (4.5%), Zona Bianca su Rete 4 con un a.m. di 680.000 spettatori (5.8%), Non è l’Arena su La7 con 686.000 spettatori (5.7%), Elvis Presley – Un Mito Senza Tempo sul Nove con 185.000 spettatori (1.9%).

Ascolti TV ieri 19 giugno 2022 nell'access prime time

Rai1 si riprende la prima posizione negli ascolti TV ieri 19 giugno 2022 nell'access prime time con Techetechetè, che ha incollato al video 2.572.000 spettatori pari al 16.2%. Seguno sulle altre reti: Paperissima Sprint su Canale 5 con 2.171.000 (13.8%), N.C.I.S. – Unità Anticrimine su Italia 1 con 1.009.000 spettatori (6.5%), Sapiens – Un solo Pianeta su Rai3 con 530.000 spettatori (3.4%), Controcorrente su Rete 4 con 699.000 spettatori (4.6%) nella prima parte e 833.000 spettatori (5.3%) nella seconda parte e In Onda su La7 con 754.000 spettatori (4.8%).