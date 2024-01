Ascolti tv, Berlinguer inizia bene il nuovo anno. È sempre Cartabianca al 7,3%

Ascolti tv ieri 2 gennaio 2024: vince la Coppa Italia con 3.2 milioni di spettatori per il 16,5% di share

Canale 5 vince la sfida degli ascolti tv con la partita Milan-Cagliari di Coppa Italia, che ha incollato al video 3.234.000 spettatori pari al 16.5% di share. Segue Rai1 con il film Non ti pago 2024 con 2.319.000 spettatori pari al 13.5% di share. Medaglia di bronzo per Will Hunting - Genio ribelle su Italia 1 con 1.294.000 spettatori pari al 7.9% di share.

The Floor - Ne rimarrà solo uno su Rai2 con 1.126.000 spettatori (7.1%), L'afide e la formica su Rai3 con 891.000 spettatori (4.8%), E' sempre Cartabianca su Rete 4 con 1.032.000 spettatori (7.3%). La puntata precedente Bianca Berlinguer era arrivata a 786.000 spettatori (5.7%). Cose nostre - Malavita su La7 con 660.000 spettatori (3.6%), Due pattini e una corona su TV8 con 700.000 spettatori (3.8%), La Maschera di Zorro sul Nove con 462.000 spettatori (2.9%).