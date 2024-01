Ascolti tv, Alberto Angela vola in Namibia e supera il 16% di share

Ascolti tv ieri 1 gennaio 2024: bene Io, noi e Gaber a 1.6 milioni di spettatori per il 9,5% di share

Rai1 vince negli ascolti tv per il primo giorno del nuovo anno con Meraviglie d'Africa - Namibia, che ha interessato 2.499.000 spettatori pari al 16.1% di share. La scorsa settimana Alberto Angela con Stanotte a Parigi aveva conquistato 3.239.000 spettatori (21.2%). Segue Natale a tutti i costi su Canale 5 con 2.519.000 spettatori con il 14.6% di share. Al terzo posto si piazza Io, noi e Gaber su Rai3 con 1.604.000 spettatori pari al 9.5% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 1 gennaio 2024 per le altre reti: Genitori in trappola su Rai2 con 1.333.000 spettatori (7.3%), Forrest Gump su Italia 1 con 1.057.000 spettatori (6.7%), The Family Man su Rete 4 con 582.000 spettatori (3.3%), Master & Commander - Sfida ai confini del mare su La7 con 368.000 spettatori (2.2%), Attenti a quelle due su TV8 con 379.000 spettatori (2.1%), Aldo, Giovanni e Giacomo: Potevo rimanere offeso sul Nove con 500.000 spettatori (2.9%).