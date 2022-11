Ascolti TV ieri 2 novembre 2022: parte bene l'Eredità, cresce Controcorrente

Ascolti TV ieri 2 novembre 2022: Veronica Gentili chiude con 712mila spettatori per il 5,2% di share

Rai1 è prima negli ascolti TV della prima serata del mercoledì con L’Eredità – Una Sera Insieme, che è stato seguito da 2.112.000 spettatori pari al 13.4% di share. 070 – Speciale Renato Zero su Canale 5 è al secondo posto con 1.536.000 spettatori pari all’11.7% di share. Chi l’ha Visto? su Rai3 si piazza in terza posizione con 1.738.000 spettatori pari all'11% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 2 novembre 2022 per le altre reti: Burraco Fatale su Rai2 con 1.211.000 spettatori (6.4%), Dolittle su Italia 1 con 1.176.000 spettatori (6.3%), Controcorrente – Prima Serata su Rete 4 con un a.m. di 712.000 spettatori (5.2%), Atlantide su La7 con 440.000 spettatori (3.5%), X Factor su TV8 con 436.000 spettatori (3%), Pelham 1 2 3: Ostaggi in Metropolitana sul Nove con 387.000 spettatori (2.2%)

Ascolti TV ieri 2 novembre 2022 nell'access prime time

Rai1 si conferma negli ascolti TV ieri 2 novembre 2022 nell'access prime time con Soliti Ignoti, visto da 4.282.000 spettatori con il 20.3% di share. Seguono sulle altre reti: Striscia la Notizia su Canale 5 con 3.379.000 spettatori (16.1%), NCIS New Orleans su Italia 1 con 1.209.000 spettatori (5.7%), Il Cavallo e la Torre su Rai3 con 1.555.000 spettatori (7.3%), Stasera Italia su Rete 4 con 1.021.000 spettatori (4.8%) nella prima parte e 775.000 spettatori (3.7%) nella seconda, Otto e Mezzo su La7 con 1.574.000 spettatori (7.4%).