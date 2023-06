Ascolti TV, la narrazione pro-USA annoia, su La7 flop di Rampini

Ascolti TV ieri 20 giugno 2023: Cartabianca è il primo talk con 1.26 milioni di spettatori per l'8,8% di share

Rai1 vince negli ascolti TV del martedì con Sophie Cross – Verità Nascoste, che ha appassionato 2.051.000 spettatori pari al 12.7% di share. Segue poi Canale 5 con Sono solo fantasmi, che ha divertito 1.585.000 spettatori con il 10.3% di share. Medaglia di bronzo per Amici – Full Out su Italia 1 con 1.436.000 spettatori pari al 10.1% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 20 giugno 2023 per le altre reti: Una famiglia mostruosa su Rai2 con 1.171.000 spettatori (7.2%), Cartabianca su Rai3 con 1.264.000 spettatori (8.8%), The Bourne Legacy su Rete 4 con un a.m. di 626.000 spettatori (4.5%), la prima puntata di Inchieste da fermo su La7 con 656.000 spettatori (4.1%), Viaggi Pazzeschi su TV8 con 378.000 spettatori (2.7%), Avamposti – Nucleo Operativo sul Nove con 294.000 spettatori (1.8%).

Ascolti TV ieri 20 giugno 2023 nell'access prime time

Rai1 si prende la prima posizione negli ascolti TV ieri 20 giugno 2023 nell'access prime time con Cinque Minuti, che arriva a 3.053.000 spettatori con il 19.1% di share. Techetechetè ottiene 2.848.000 spettatori con il 16.2% di share. Seguono sulle altre reti: Paperissima Sprint su Canale 5 con 3.054.000 spettatori (17.5%), N.C.I.S. su Italia 1 con 1.303.000 spettatori (7.7%), Il Cavallo e la Torre su Rai3 con 1.010.000 spettatori (6.3%), Controcorrente Estate su Rete 4 con 705.000 spettatori (4.3%) nella prima parte e 769.000 (4.3%) nella seconda parte, Otto e Mezzo su La7 con 1.354.000 spettatori (7.8%).