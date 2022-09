Ascolti TV ieri 20 settembre 2022: vince Canale 5, boom per DiMartedì

Ascolti TV ieri 20 settembre 2022: il talk condotto da Floris arriva a 1.28 milioni di spettatori per l'8,2% di share

E' Canale 5 a vincere negli ascolti TV del martedì con Lockdown all’Italiana, che ha divertito 2.316.000 spettatori pari al 14.7% di share. Il documentario Sophia! dedicato alla Loren nel giorno del suo compleanno su Rai1 ha attirato 1.608.000 spettatori pari al 10.1% che valgono il secondo posto. Medaglia di bronzo per diMartedì su La7 con 1.282.000 spettatori e l'8,2% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 20 settembre 2022 per le altre reti: Nudi per la Vita su Rai2 con 1.113.000 spettatori (6.1%), Terminator – Destino oscuro su Italia 1 con 998.000 spettatori (6.3%), CartaBianca su Rai3 con 836.000 spettatori (5.5%), Fuori dal Coro su Rete 4 con 745.000 spettatori (5.7%), Pechino Express su TV8 con 660.000 spettatori (4.1%) e A Testa Alta sul Nove con 493.000 spettatori (2.7%).

Ascolti TV ieri 20 settembre 2022 nell'access prime time

Rai1 si riprende la vetta degli ascolti TV ieri 20 settembre 2022 ma nell'access prime time con Soliti Ignoti, che ottiene 4.301.000 spettatori con il 21.6% di share. Seguono poi sulle altre reti: Paperissima Sprint su Canale 5 con 3.386.000 spettatori (17%), NCIS New Orleans su Italia 1 con 1.133.000 spettatori (5.7%), Il Cavallo e la Torre su Rai3 con 1.263.000 spettatori (6.5%) e Un Posto al Sole con 1.401.000 spettatori (7%), Stasera Italia su Rete 4 con 874.000 spettatori (4.4%) nella prima parte e 807.000 spettatori (4%) nella seconda parte, Otto e Mezzo su La7 con 1.585.000 spettatori (7.9%).