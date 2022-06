Ascolti TV ieri 21 giugno 2022: Cartabianca fa il botto

Ascolti TV ieri 21 giugno 2022: il talk condotto da Bianca Berlinguer chiude con 1.16 milioni di spettatori e l'8,2% di share

Rai1 si rinconferma al primo posto negli ascolti TV con il film Papà per amore, che ha intrattenuto 2.143.000 spettatori per il 13.1% di share. Medaglia d'argento per Viaggio nella grande bellezza su Canale 5 con 1.791.000 spettatori e il 12.4% di share. Al terzo posto invece abbiamo Boss in incognito su Rai2 con 1.178.000 spettatori e il 9.2% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 21 giugno 2022 per le altre reti: Cartabianca su Rai3 con 1.167.000 spettatori (8.2%), Dynasties – L’avventura della vita su Rete 4 con 0.000.000 spettatori (), Horizon Line su Italia 1 con 1.560.000 spettatori (9.5%), La7: Speciale TG con 1.017.000 spettatori (5.9%), Baywatch su Tv8 con 429.000 spettatori (2.9%), Notte prima degli esami sul Nove con 287.000 spettatori (1.9%).

Ascolti TV ieri 21 giugno 2022 nell'access prime time

Rai1 si conferma anche negli ascolti TV ieri 21 giugno 2022 nell'access prime time con Techetechetè, che ha intrattenuto 3.104.000 spettatori con il 18.1% di share. Seguono poi sugli altri canali Paperissima Sprint su Canale 5 con 2.700.000 spettatori (15.7%), NCIS – Unità Anticrimine su Italia 1 con 1.398.000 spettatori (8.3%), Generazione Bellezza su Rai 3 con 775.000 spettatori (4.8%), Controcorrente su Rete 4 con 1.147.000 spettatori (6.7%), Otto e Mezzo su La7 con 1.406.000 spettatori (8.3%).