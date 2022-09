Ascolti TV ieri 21 settembre 2022: Controcorrente vola in prima serata

Ascolti TV ieri 21 settembre 2022: il talk condotto da Veronica Gentili cresce e raggiunge 711mila spettatori per il 5,3% di share

Rai1 vince negli ascolti TV di mercoledì con Il Commissario Montalbano – La Voce del Violino in versione restaurata, che ha conquistato 3.213.000 spettatori pari al 19.9% di share. Medaglia d'argento per il film Pelè su Canale 5 con 1.812.000 spettatori pari all’11.6% di share. Chi l'ha visto? su Rai3 conquista la terza piazza con 1.586.000 spettatori pari ad uno share del 10.1%.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 21 settembre 2022 per le altre reti: Rai Parlamento – Elezioni Politiche 2022 su Rai2 con 311.000 spettatori (1.7%), Cinquanta Sfumature di Rosso su Italia 1 con 1.001.000 spettatori (5.8%), Controcorrente – Prima Serata su Rete 4 con un a.m. di 711.000 spettatori (5.3%), Una Giornata Particolare su La7 con 696.000 spettatori (4.1%), X Factor su TV8 con 32.000 spettatori (4,5%) e Chaos sul Nove con 385.000 spettatori (2.3%).

Ascolti TV ieri 21 settembre 2022 nell'access prime time

Rai1 si conferma negli ascolti TV ieri 21 settembre 2022 nell'access prime time con Soliti Ignoti, che raggiunge 4.231.000 spettatori con il 21% di share. Seguono sulle altre reti: Paperissima Sprint su Canale 5 con 3.211.000 spettatori (15.9%), NCIS New Orleans su Italia 1 con 1.138.000 spettatori (5.6%), Il Cavallo e la Torre su Rai3 con 1.275.000 spettatori (6.4%) e Un Posto al Sole con 1.533.000 spettatori (7.5%), Stasera Italia su Rete 4 con 1.006.000 spettatori (5%) nella prima parte e 1.234.000 (6%) nella seconda, Otto e Mezzo su La7 con 1.642.000 spettatori (8.1%).