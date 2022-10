Ascolti TV ieri 23 ottobre 2022: Non è l'Arena batte Zona Bianca

Ascolti TV ieri 23 ottobre 2022: il progamma di Giletti raggiunge 774mila spettatori per il 5,3% di share

La seconda stagione di Mina Settembre resta la regina degli ascolti TV della domenica con 4.706.000 spettatori pari al 25.5% di share. Che Tempo Che Fa su Rai3 è al secondo posto con 2.254.000 spettatori pari al 11.1% di share. Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ottiene invece 1.220.000 spettatori (7.8%). Sul gradino più basso del podio abbiamo La Notte di Scherzi a Parte su Canale 5 con 1.234.000 spettatori pari all’8.6% di share

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 23 ottobre 2022 per le altre reti: NCIS Los Angeles su Rai2 con729.000 spettatori (3.6%) e Bull con 543.000 spettatori (2.8%), La Fabbrica di Cioccolato su Italia 1 con 869.000 spettatori (4.8%), Zona Bianca su Rete 4 con 597.000 spettatori (4.1% d), Non è l’Arena su La7 con 774.000 spettatori (5.3%), il Gran Premio di F1 degli USA su TV8 con 1.679.000 spettatori (8.4%), Il Contadino cerca Moglie sul Nove con 373.000 spettatori (1.9%).

Ascolti TV ieri 23 ottobre 2022 nelll'access prime time

Rai1 resta prima anche negli ascolti TV ieri 23 ottobre 2022 nell'access prime time con Soliti Ignoti – Il Ritorno con 4.276.000 spettatori e il 21.2% di share. Seguono sulle altre reti: Paperissima Sprint su Canale 5 con 2.671.000 spettatori (13.3%), NCIS New Orleans su Italia 1 con 970.000 spettatori (4.9%), Controcorrente su Rete 4 con 1.063 .000 spettatori (5.5%), nella prima parte e 809.000 spettatori (4%) nella seconda parte, In Onda su La7 con 837.000 spettatori (4.2%).