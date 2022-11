Ascolti TV ieri 24 novembre 2022: Del Debbio travolge ancora Formigli

Ascolti TV ieri 24 novembre 2022: Dritto e Rovescio chiude con 1.3 milioni di spettatori e il 10,1% di share

Rai1 si mantiene salda al primo posto negli ascolti TV con la partita Brasile-Serbia ai Mondiali 2022, seguita da 6.602.000 spettatori pari al 30% di share. Il Circolo dei Mondiali ottiene 1.795.000 spettatori (10%). Passaporto per la Libertà vale a Canale 5 il secondo posto con 2.009.000 spettatori pari all’11.7% di share. Dritto e Rovescio su Rete 4 è medaglia di bronzo con un a.m. di 1.322.000 spettatori con il 10.1% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 24 novembre 2022 per le altre reti: Che c’è di Nuovo su Rai2 con 478.000 spettatori (3.3%), Ti Presento i Miei su Italia 1 con 1.061.000 spettatori (5.8%), Amore Criminale su Rai3 con 1.130.000 spettatori (6.1%), Piazza Pulita su La7 con 960.000 spettatori (7.5%), Alessandro Borghese – 4 Ristoranti su TV8 con 539.000 spettatori (3,4% di share) e Only Fun – Comico Show sul Nove con 657.000 spettatori (3.8%).

Ascolti TV ieri 24 novembre 2022 nell'access prime time

Canale 5 per gli ascolti TV ieri 24 novembre 2022 nell'access prime time ottiene una media di 3.675.000 spettatori con uno share del 16.3%. Seguono sulle altre reti: NCIS New Orleans su Italia 1 con 1.127.000 spettatori (5%), Il Cavallo e la Torre su Rai3 con 1.356.000 spettatori (6%), Stasera Italia su Rete 4 con 920.000 spettatori (4.1%) nella prima parte e 919.000 spettatori (4.1%) nella seconda e Otto e Mezzo su La7 con 1.666.000 spettatori (7.4%).