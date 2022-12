Ascolti TV ieri 26 dicembre 2022: GF vince ma cala, passo indietro per Report

Ascolti TV ieri 26 dicembre 2022: il programma con Ranucci ottiene 1.4 milioni di spettatori per l'8,3% di share

Canale 5 vince negli ascolti TV di Santo Stefano con il Grande Fratello Vip che ha ha raccolto davanti al video 2.416.000 spettatori pari al 19.1% di share. Rai1 è medaglia d'argento con La Bella e la Bestia, che ha appassionato 2.382.000 spettatori pari al 14.3% di share. Report su Rai3 è in terza posizione con 1.427.000 spettatori pari ad uno share dell’8.3% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 26 dicembre 2022 per le altre reti: Una Famiglia sotto l’Albero su Rai2 con 1.369.000 spettatori pari al 7.6% di share, Trappola di Cristallo su Italia 1 con 977.000 spettatori (6%), Il Ragazzo di Campagna su Rete 4 con un a.m. di 1.031.000 spettatori (5.9%), Tut - Il destino di un Faraone su La7 con 451.000 spettatori (3.2%), Se Scappi Ti Sposo su TV8 con 458.000 spettatori (2.7%), Mr Felicità sul Nove con 307.000 spettatori (1.8%).

Ascolti TV ieri 26 dicembre 2022 nell'access prime time

Rai1 si riprende il primo posto negli ascolti TV ieri 26 dicembre 2022 nell'access prime time con Soliti Ignoti, che ottiene 3.916.000 spettatori con il 20.4% di share. Seguono sulle altre reti: Striscia la Notizia su Canale 5 con una media di 3.502.000 spettatori (18.2%), NCIS su Italia 1 con 1.343.000 spettatori (7%), Il Cavallo e la Torre su Rai3 con 1.567.000 spettatori (8.3%), Controcorrente su Rete 4 con 782.000 spettatori (4.2%) nella prima parte e 796.000 spettatori (4.1%) nella seconda parte.