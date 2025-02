Ascolti tv, la serie di Rai 1 batte il Grande Fratello: scivolone per Canale 5. E tra Del Debbio e Formigli...

Ascolti tv ieri 27 febbraio 2025: Dritto e Rovescio e Piazzapulita calano entrambi e la distanza tra loro si assottiglia

Rai1 si piazza al primo posto negli ascolti tv del giovedì con l'esordio della nuova stagione di Che Dio ci aiuti, che ha appassionato 3.945.000 spettatori (22.8%). Il Grande Fratello segue su Canale 5 con 1.970.000 spettatori (15.3%). Il reality condotto da Alfonso Signorini cala rispetto alla puntata di lunedì in cui aveva raggiunto 2.147.000 spettatori (17%).

Splendida Cornice su Rai3 si conferma a 1.029.000 spettatori (6.1%) e guadagna la terza posizione sul podio degli ascolti tv.

Dritto e Rovescio su Rete 4 vince per un pelo la sfida dei talk con un a.m. di 823.000 spettatori (5.7%). La scorsa settimana Paolo Del Debbio aveva interessato 888.000 spettatori (6.1%).

Piazzapulita si La7 resta quindi dietro a Rete 4 (anche solo per pochi spettatori) con 814.000 spettatori (5.7%). Nella precedente puntata Corrado Formigli aveva raggiunto 854.000 spettatori (6%).

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 27 febbraio 2025 per le altre reti: Detectives: Casi Risolti e Irrisolti su Rai2 con 532.000 spettatori (3.2%), Harry Potter e i Doni della Morte – Parte Uno su Italia 1 con 997.000 spettatori (6%), A Testa Alta su TV8 con 290.000 spettatori (1.5%), Only Fun – Comico Show sul Nove con 613.000 spettatori (3.6%).