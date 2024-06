Ascolti tv, il reality vince sulla cultura. Temptation straccia Angela

Ascolti tv ieri 27 giugno 2024: Noos - L'Avventura della Conoscenza segue con 2 milioni di spettatori per il 13,6% di share

Nella serata in cui non ci sono partite di Euro 2024, che come da copione sta dominando negli ascolti tv, si rinnova lo scontro tra Canale 5 e Rai1. Questa volta è Mediaset a uscirne vincitrice con la prima puntata della nuova stagione di Temptation Island, che ha incollato al video 3.248.000 spettatori con il 24.9% di share. Il reality quindi parte in calo rispetto alla precedente edizione, in cui all'esordio aveva segnato 3.558.000 spettatori pari al 26.14% di share.

Segue quindi Rai1 al secondo posto con la prima puntata di Noos – L’Avventura della Conoscenza, che ha interessato 2.032.000 spettatori pari al 13.6% di share. Alberto Angela ieri ha ospitato Russell Crowe, l’indimenticabile "Maximus" del "Gladiatore" che, sullo sfondo del Colosseo, ha parlato del suo rapporto con Roma, tra archeologia e cinema.