Ascolti tv, il GF torna primo e va oltre il 21% di share. Porro in lieve calo

Ascolti tv ieri 27 novembre 2023: Quarta Repubblica scende a 790mila spettatori per il 5,3% di share

Canale 5 si piazza al primo posto negli ascolti tv con Il Grande Fratello, che ottiene 2.809.000 spettatori con il 21.2% di share. Lo scorso lunedì il reality aveva chiuso con 2.593.000 spettatori (18.9%). Secondo posto per Rai1 con Il Metodo Fenoglio, che ha interessato 3.802.000 spettatori pari al 20.8% di share. Medaglia di bronzo per il film 3 Days To Kill su Italia 1 con 1.379.000 spettatori per il 7.7% di share

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 27 novembre 2023 per le altre reti: Qualcosa di Nuovo su Rai2 con 941.000 spettatori (4.9%), FarWest su Rai3 con 805.000 spettatori (4.7%), Quarta Repubblica su Rete 4 con 790.000 spettatori (5.3%). Settimana scorsa Nicola Porro era arrivato a 926.000 spettatori (6%). La Maschera di Ferro su La7 con 544.000 spettatori (3.1%), GialappaShow su TV8 con 779.000 spettatori (4.4%), Il Contadino Cerca Moglie sul Nove con 458.000 spettatori (2.4%).