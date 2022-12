Ascolti TV ieri 29 dicembre 2022: quasi 2 milioni si commuovono per Pelè

Ascolti TV ieri 29 dicembre 2022: Controcorrente cala nella seconda parte nell'access prime time e chiude con 707mila spettatori per il 3,2% di share

Rai1 vince negli ascolti TV del giovedì con il film Una scomoda eredità del ciclo Purchè finisca bene, che ha divertito 3.866.000 spettatori pari al 22.6% di share. Segue su Canale 5 il film Pelè, in omaggio al campione scomparso nelle scorse ore, che ha appassionato 1.902.000 spettatori per l'11,5% di share. Will Hunting – Genio Ribelle su Italia 1 è al terzo posto con 1.109.000 spettatori (6.3%).

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 29 dicembre 2022 per le altre reti: Frozen 2 – Il segreto di Arendelle su Rai2 con 999.000 spettatori (5.5%), La vita straordinaria di David Copperfield su Rai3 con 564.000 spettatori (3.2%), Frozen Planet II – Incanto di Ghiaccio su Rete 4 con un a.m. di 669.000 spettatori (3.8%), Bad Company – Protocollo Praga su La7 con 495.000 spettatori (2.8%), Tutti per 1 – 1 per tutti su TV8 con 276.000 spettatori (1.6%) e Falegnami & Filosofi, con Venditti e De Gregori, sul Nove con 295.000 spettatori (1.6%).

Ascolti TV ieri 29 dicembre 2022 nell'access prime time

Rai1 si mantiene al primo posto anche negli ascolti TV ieri 29 dicembre 2022 nell'access prime time con Soliti Ignoti, che raccoglie 4.261.000 spettatori con il 20.9% di share. Seguono sulle altre reti: Striscia la Notizia su Canale 5 con una media 3.681.000 spettatori (18.1%), NCIS su Italia 1 con 1.334.000 spettatori (6.6%), Il Cavallo e la Torre su Rai3 con 1.417.000 spettatori (7%), Controcorrente su Rete 4 con 848.000 spettatori (4.2%) nella prima parte e 707.000 spettatori (3.5%) nella seconda, In Onda su La7 con 1.113.000 spettatori (5.5%).